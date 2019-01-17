Ordu'da Kültür Sanat

Ankara Devlet Tiyatrosu
, "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunu Ordu
'da izleyicilerin beğenisine sunacak.
Özlem Lale'nin yazdığı, İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Ali Fuat Davutoğlu, Ahmet Burak
Bacınoğlu, Tolga Tekin
, Şirin Giobbi, Feray Darıcı, Serdar Kayaokay, Pelin Şahin, Elif Kaman
, Atakan Ertan, Ümit Atalay ve Barkın Kenan rol alıyor.
İki perdelik oyununun dekor tasarımını Hakan Dündar
, kostüm tasarımını Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımını Zeynel Işık
, müziğini ise Oktay Köseoğlu üstleniyor.
Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 19 Ocak Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.