Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kültür Sanat

Ordu'da Kültür Sanat

31 dakika önce

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.

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Ankara Devlet Tiyatrosu, "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunu Ordu'da izleyicilerin beğenisine sunacak.


Özlem Lale'nin yazdığı, İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Ali Fuat Davutoğlu, Ahmet Burak Bacınoğlu, Tolga Tekin, Şirin Giobbi, Feray Darıcı, Serdar Kayaokay, Pelin Şahin, Elif Kaman, Atakan Ertan, Ümit Atalay ve Barkın Kenan rol alıyor.

İki perdelik oyununun dekor tasarımını Hakan Dündar, kostüm tasarımını Çevren Sarayoğlu, ışık tasarımını Zeynel Işık, müziğini ise Oktay Köseoğlu üstleniyor.

Oyun, Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 19 Ocak Cumartesi ise saat 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Ankara Devlet Tiyatrosu, Ordu, Kültür Sanat
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