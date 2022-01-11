Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'da, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan lisanslı tekstil ürününü çalan 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli, tekstil fabrikasından çaldıkları malzemelerle yakalandı.
Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1529 muhtelif lisanslı tekstil ürünü ele geçirildi.
Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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