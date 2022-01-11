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Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı

11.01.2022 16:02
Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı

Ordu'da, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan lisanslı tekstil ürününü çalan 5 şüpheli yakalandı.

Ordu'da, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan lisanslı tekstil ürününü çalan 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatsa ilçesinde organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli, tekstil fabrikasından çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1529 muhtelif lisanslı tekstil ürünü ele geçirildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı
Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da lisanslı tekstil ürünleri çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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