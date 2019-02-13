Ordu'da Merhum Gazeteciler Mezarları Başında Anıldı

Ordu
19 Eylül
Gazeteciler Derneği, merhum gazeteciler için anma programı düzenledi.
Çakal Çıkmaz ve Güzelyalı
Asri Mezarlığındaki anma programına katılan Vali Yardımcısı Ekrem Yaman
, anma programının bir vefa örneği olduğunu belirterek, vefanın beşeri hayatın içerisinde hakim olması gerektiğini ifade etti.
Merhum gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Yaman, mahalli ve yaygın basında yer etmiş, belirli hizmetleri bulunan gazetecilerin hatıralarını ve meslek tecrübelerini gençlere bırakması gerektiğini vurguladı. Altınordu
Belediye Başkanı Celal Tezcan da bilgi paylaşımının kutsal bir görev olduğunu belirtti.
Merhum gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Tezcan, "Bildiğini insanlarla paylaşmak bilmek kadar kutsaldır. Güzel insan bunu yaparak dünyayı terk etmiş. Nur içinde yatsın, ruhu şad olsun diyorum. Bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum." diye konuştu.
Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ise şunları kaydetti:
"Her yıl ebediyete intikal etmiş tüm meslektaşlarımızı anıyoruz yılın ilk ayı ağırlıklı olmak üzere. Bugün de temsili olarak anma törenimize Bilal Köyden büyüğümüzden başladık. Bilal Köyden'den başlamamızın sebebi de biliyorsunuz dünyada ve Türkiye
'de ilk köy gazetesini çıkaran, üstelik kendi yaptığı el yapımı makineyle çağ açan büyüğümüzdür. Bu manada kendisini burada anıp unutmadığımızı göstermek istedik. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."
Merhum gazeteciler için dua edilerek mezarlarına karanfil bırakılan anma programına, Basın İlan Kurumu
Ordu Şube Müdürü Murat Yürekli, Ordu Büyükşehir Belediyesi
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler
Daire Başkanı Şahin Sevinç
, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, Altınordu Belediyesi
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Adem Kalafat ile gazeteciler katıldı.