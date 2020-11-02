Ordu'da mevsimin ilk karı yaylaları beyaza bürüdü - Son Dakika

Ordu'da mevsimin ilk karı yaylaları beyaza bürüdü

02.11.2020 11:43
Ordu'da mevsimin ilk karı yaylaları beyaza bürüdü, System.String[]

Ordu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Ordu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Yörede sahil kesiminde gece yağmur etkili olurken, yükseklerde ise kar yağışı görüldü.

Gece saatlerinde başlayan yağışla Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile Ordu- Giresun sınırındaki Karagöl Yaylası beyaza büründü.

Yoğun sisin hakim olduğu yaylalarda görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düştü.

Öte yandan mevsimin ilk karının yağdığını gören bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Karadeniz, Giresun, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da mevsimin ilk karı yaylaları beyaza bürüdü - Son Dakika


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