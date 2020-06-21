Ordu'da okul yolundaki yıkılma tehlikesi olan ahşap köprü yenileniyor - Son Dakika

Ordu'da, öğrencilerin de kullandığı yıkılma tehlikesi bulunan ahşap köprünün yenisi için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çaybaşı Taşkesiği ve Ünye Pelitliyatak mahallelerini birbirine bağlayan, dere üzerindeki tahta köprünün tehlike arz ettiği gerekçesiyle civarda yaşayan vatandaşlar, yeni köprü için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'den yardım istedi.

Güler'in talimatı üzerine, yaklaşık 40 yıldır kullanımda olan ve çürüdüğü için yıkılma tehlikesi bulunan ahşap köprünün yerine daha güvenli yeni köprü için çalışma başlatıldı.

Öğrencilerin okula giderken kullandığı köprünün bulunduğu bölgede, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman incelemede bulundu.

Dere üzerinden güvenli geçiş için tüm hazırlıkların yapıldığını, çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Şişman, "Sayın başkanımızın talimatlarıyla çalışmaları başlatıyoruz. Dere üzerinde geçiş sağlayacağımız büyük bakslarla birlikte hem yaya hem de araç geçişini tek hamlede çözüme kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Taşkesiği Mahallesi Muhtarı Duran Karayiğit ise mahalle sakinleri adına emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu köprü yılların sorunuydu. Çocuklarımız okula giderken bizim elimiz yüreğimizdeydi. Yağmurda, karda bu derme çatma olarak yaptığımız köprünün üzerinden geçmek zorunda kalıyorlardı. Başkanımıza sorunu ilettiğimizde hemen çözülmesi talimatını vermişti. Sağolsunlar, bir hafta içerisinde çözüme kavuşacağını müjdelediler."

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, konuya ilişkin sosyal medya hesabında, köprünün fotoğrafına da yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çaybaşı Taşkesiği Mahallesi'nde öğrencilerin ve vatandaşların kullandığı, fotoğrafta gördüğünüz ahşap köprü tehlike saçıyordu. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine hemen çalışmaları başlattık. Dere üzerinde büyük bakslarla geçişi sağlayıp güvenli bir ulaşım sağlayacağız. Mazeret yok, çözüm var."