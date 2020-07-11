Ordu'da önce sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu - Son Dakika

Ordu'da önce sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs sevgilisini öldürdükten sonra polisi görünce kendine de ateş ederek ağır yaraladı.

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İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kemal E., sevgilisi olduğu öğrenilen Sema D.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polisi görünce kendine de ateş eden Kemal E., ağır yaraladı. Yaralı, 112 ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sedat D. ile Sema D.'nin Fatsa'da ikamet etmedikleri, İstanbul'dan geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da önce sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu - Son Dakika
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