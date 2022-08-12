Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika
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Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

12.08.2022 17:26
Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza

Ordu'da otomobiliyle drift yaptığı için 10 bin lira idari para cezasına çarptırılan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Ordu'da otomobiliyle drift yaptığı için 10 bin lira idari para cezasına çarptırılan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu Çaybaşı Kavşağı'nda, düğün konvoyunu durdurarak, plakasını söktüğü otomobiliyle drift yapan aracın görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri'ni incelemesi sonucu, otomobilin Samsun'un Çarşamba ilçesinde olduğu tespit edildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çalışma yürüten Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliğine getirdi.

Drift atmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 10 bin lira ceza uygulanan sürücü Yasin U'nun ehliyetine 60 gün el konuldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, sürücünün drift yaparken sahil yolunu kapattığı anlar kaydedildi.

Görüntüde damadın sürücüye alkış ile destek verdiği, diğer sürücülerin ise tepki gösterdiği görüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çaybaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika
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