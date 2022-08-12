Görüntüde damadın sürücüye alkış ile destek verdiği, diğer sürücülerin ise tepki gösterdiği görüldü.

Ordu 'da otomobiliyle drift yaptığı için 10 bin lira idari para cezasına çarptırılan sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çaybaşı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza - Son Dakika

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