Ordu'da Silahlı Eylem Hazırlığı

ORDU'da silahlı eylem yapmak için kente geldikleri ve hazırlık yaptıkları tespit edilip, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem yapmak için 3 Şubat'ta kente geldikleri belirlenen 3 şüpheliyi, Ünye ilçesinde yakaladı. Yapılan aramada, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 tabanca, 32 fişek, 1 motosiklet, 2 motosiklet kaskı ve 2 yağmurluk ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin kaldığı tespit edilen barakanın sahibi de gözaltına alındı. Barakada yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Gözaltına alınan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2 şüpheli ise tutuklandı.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU-Kamera: Ordu,