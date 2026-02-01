Ordu'da etkili olan sis, hava ulaşımında aksamaya neden oluyor.
Ordu- Giresun Havalimanı'na İstanbul ve Cidde'den gelen bazı uçaklar sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşandığı belirtildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Sis Uçak Seferlerini Aksatıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?