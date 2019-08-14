Son Dakika Haberleri: Ordu'da sivil savunma planları güncellendi
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Ordu'da sivil savunma planları güncellendi

57 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından tüm yerleşkelerde olası afet ve acil durumlarda uygulanacak sivil savunma planları güncellenerek personellere eğitim verildi.

Ordu'da sivil savunma planları güncellendi, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından tüm yerleşkelerde olası afet ve acil durumlarda uygulanacak sivil savunma planları güncellenerek personellere eğitim verildi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı ve OBİTEM Amirliği tarafından tamamlanıp güncellenen planlara ilişkin eğitim ve tatbikat çalışmaları devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı ve OBİTEM Amirliği tarafından yapılan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak afet ve acil durumlarda yapısal hazırlıklara önem verildiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, eğitimlerde personellerin afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında neler yapmaları gerektiği noktasında bilgilendirildiğine dikkat çekilerek, "Tehlikeler her zaman var olacaktır. Ancak tehlike kaynaklarını kontrol altına almak, tehlikelerin oluşturduğu riskleri alınacak tedbirlerle azaltmak bizim elimizdedir. Yapılan tüm çalışmalarımızın amacı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı yerleşkelerinde çalışan personellerimizin fiziki çalışma ortamlarını olası acil durumlara hazırlamak, tehlikeleri ve risk değerlerini belirlemek ve azaltmak, iş kayıplarını önlemek, savaş gibi olası diğer acil durumlara hazırlamaktır" denildi. - ORDU
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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