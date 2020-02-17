Ordu'da süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Ordu'da süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde denetim gerçekleştirildi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 ilde gıda denetim seferberliğinin başlatıldığını hatırlattı.

Denetimler için Ordu'da 40 ekip kurulduğu bilgisini veren Yılmaz, bu ekiplerin Altınordu, Gölköy, Korgan, Kumru, Kabataş, Gürgentepe, Aybastı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla hafta boyunca sürecek denetimler kapsamında ilk olarak süt ve süt ürünleri üreten iş yerlerinin denetlendiğini anlatan Yılmaz, "Bakanlığımız tarafından başlatılan ürün bazlı denetim seferberliği ile birlikte ilimizde de yoğun bir çalışma başlatılmış ve görevli tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıkmaları planlanmıştır." dedi.

Kent genelindeki 15 firmanın denetlendiğini kaydeden Yılmaz, denetimlerin 19 ilçede 6 gün boyunca devam edeceğini aktardı.

Vatandaşlardan gelecek geri bildirimleri son derece önemsediklerinin altını çizen Yılmaz, "Alo 174 Gıda Hattı'nın, herhangi bir uygunsuzluk, usulsüzlük olduğunu düşündükleri her durumda hemen kullanmaları noktasında tüm tüketicilerimize çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Uygunsuz şartlarda üretim yapan işletmelerin "gözünün yaşına bakılmayacağını" belirterek idari yaptırım uygulanacağının altını çizen Yılmaz, denetimlerin yarın bakanlıkça belirlenen sektörlerde devam edeceğini sözlerine ekledi.