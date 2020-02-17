Ordu'da süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi - Son Dakika

Ordu'da süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Ordu'da süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Ordu'da süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Gıda Denetimi Seferberliği" kapsamında Ordu'da süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde denetim gerçekleştirildi.


İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 81 ilde gıda denetim seferberliğinin başlatıldığını hatırlattı.

Denetimler için Ordu'da 40 ekip kurulduğu bilgisini veren Yılmaz, bu ekiplerin Altınordu, Gölköy, Korgan, Kumru, Kabataş, Gürgentepe, Aybastı, Fatsa ve Ünye ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla hafta boyunca sürecek denetimler kapsamında ilk olarak süt ve süt ürünleri üreten iş yerlerinin denetlendiğini anlatan Yılmaz, "Bakanlığımız tarafından başlatılan ürün bazlı denetim seferberliği ile birlikte ilimizde de yoğun bir çalışma başlatılmış ve görevli tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıkmaları planlanmıştır." dedi.

Kent genelindeki 15 firmanın denetlendiğini kaydeden Yılmaz, denetimlerin 19 ilçede 6 gün boyunca devam edeceğini aktardı.

Vatandaşlardan gelecek geri bildirimleri son derece önemsediklerinin altını çizen Yılmaz, "Alo 174 Gıda Hattı'nın, herhangi bir uygunsuzluk, usulsüzlük olduğunu düşündükleri her durumda hemen kullanmaları noktasında tüm tüketicilerimize çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Uygunsuz şartlarda üretim yapan işletmelerin "gözünün yaşına bakılmayacağını" belirterek idari yaptırım uygulanacağının altını çizen Yılmaz, denetimlerin yarın bakanlıkça belirlenen sektörlerde devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kemal Yılmaz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternet üzerinden verilen araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden internetten altın alacaklara uyarı: Ağırlıkta eksiklik olabilir Bakan Pakdemirli: Her hayvanın kulağına veterinere SMS atan cep telefonu takacağız Sigorta aracılığı faaliyetlerine yönelik bazı bankalara ceza

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 03:23:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da süt ve süt ürünü işleyen firmalar denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]