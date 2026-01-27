Ordu'da Trafik Denetimleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Ordu'da Trafik Denetimleri Artıyor

Ordu\'da Trafik Denetimleri Artıyor
27.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da yapılan denetimlerde 14.692 araç kontrol edildi, 3.431 sürücüye işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son bir haftada 14 bin 692 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 41 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 53 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 62 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 588 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 80 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 201 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 54 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 692 araç kontrol edildi, 3 bin 431 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 30 araç trafikten men edildi ve 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
Berlin’de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu Berlin'de elektrik kesintisinin faillerinin başına 1 milyon Euro ödül koyuldu
Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi Gözde tatil beldemizi fırtına vurdu! Tekne karaya oturdu, ağaçlar devrildi
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular 3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular
702 sayfalık iddianame Böcek’in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı 702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:39
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL’miz herkese hayırlı olsun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 15:21:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Ordu'da Trafik Denetimleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.