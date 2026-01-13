Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonları: 10 Tutuklama

Ordu'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları operasyonlarda 1 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, 252 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 62 adet sentetik ecza, 9 adet ecstasy ve 4 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen toplam 13 şahıstan 10'u tutuklandı, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU