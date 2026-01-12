Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
12.01.2026 18:30
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Altınordu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, U.S, P.Ü. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Ekipler, aramalarda 143 gram sentetik uyuştucu ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S. ve P.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
