Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Altınordu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, U.S, P.Ü. ve B.K'yi gözaltına aldı.
Ekipler, aramalarda 143 gram sentetik uyuştucu ile bir miktar esrar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.S. ve P.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?