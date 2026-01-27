Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

27.01.2026 15:28
Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 19,37 gram esrar, 61 gram metamfetamin, 24 gram sentetik kannabinoid, 61,4 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 18 adet sentetik ecza maddesi, 0,63 gram eroin ve 1 adet ecstasy ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

