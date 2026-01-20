Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
3-sayfa

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
20.01.2026 11:50
Ordu'da uyuşturucu ile mücadelede 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 22 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 496 gram sentetik kannabinoid, 45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 6 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

