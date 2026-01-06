Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Akkuş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Sürücü B.C. ile beraberindeki F.K. gözaltına alınırken, 16,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
B.C. ve F.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
