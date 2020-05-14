Ordu'daki Boztepe estetik görünüme kavuşuyor - Son Dakika

Ordu'nun önemli turistik alanlarından Boztepe'de sürdürülen çalışmalarda sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin seyir terası konumundaki Boztepe'de satış birimleri ve peyzaj düzenlemesi ile bulutlara dokunun peyzaj düzenleme çalışmalarının bitmek üzere olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp'in, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ile çalışmaları yerinde incelediği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Alp, kış boyunca burada çalışmalara devam ettiklerini aktararak, "İş projelendirildikten sonra alt yapısı yenilendi, ardından da yayalaştırma projesi kapsamında küp taş döşeyerek yürüyüş yolu oluşturuldu. Bu alan üzerine 27 tane de yöresel ürünlerin satışının yapılacağı büfeler yerleştirildi. Ahşap korkuluklarla da proje çok güzel bir hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Alp, Boztepe Bulutlara Dokunun Projesi kapsamında ise peyzaj düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Boztepe hayata geçireceğimiz bu yatırımlarla bu yaz, insanlarımızın rahatça gezebileceği bir alan haline gelmiş olacak. 15 gün içerisinde projelerimiz tamamlanacak. İlimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.