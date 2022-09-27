Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

27.09.2022 16:20
Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun bazı ilçelerinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle Samsun'da yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Ordu'nun bazı ilçelerinde kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle Samsun'da yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Çaybaşı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde 8 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı meydana geldi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma suç araştırma ve asayiş timleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu 3 şüphelinin söz konusu hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheliler E.U. (22), E.Y.T. (26) ve E.K.C. (30), Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ordu Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma suç araştırma timlerince, şüphelilerin hırsızlığa konu kabloları Terme ilçesi Çangallar bölgesinde sakladıklarının tespit edilmesine üzerine Terme Jandarma Komutanlığı ile yapılan müşterek operasyonla hırsızlığa konu kablolar ve 3 demir kesme makası ele geçirildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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