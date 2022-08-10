Fındık işçileri arasında silahlı kavga: 12 yaralı - Son Dakika
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Fındık işçileri arasında silahlı kavga: 12 yaralı

10.08.2022 00:05
Fındık işçileri arasında silahlı kavga: 12 yaralı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle fındık işçileri arasında kavga çıktı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle fındık işçileri arasında kavga çıktı. Karşılıklı tüfeklerin de ateşlendiği kavgada 12 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Saraytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık hasadı için başka illerden Ordu'ya gelen fındık işçisi iki grup, konaklama yerinde su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar, karşılıklı olarak birbirlerine tüfekle ateş etti. Tüfeklerden çıkan saçmaların vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatsa ve Ünye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.Güvenlik önleminin alındığı bölgede, ekipler, silah kullanan şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.


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Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin silahlı kavgasında 12 kişi yaralandı Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı Ordu'da mevsimlik tarım işçileri 'su' yüzünden birbirine girdi: 12 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fındık işçileri arasında silahlı kavga: 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fındık işçileri arasında silahlı kavga: 12 yaralı - Son Dakika
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