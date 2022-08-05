Ordu'da sahile vuran deniz mayını olduğu tahmin edilen cisim imha edildi - Son Dakika
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Ordu'da sahile vuran deniz mayını olduğu tahmin edilen cisim imha edildi

05.08.2022 11:06

ORDU'nun Ünye ilçesinde, sahile vuran deniz mayını olduğu tahmin edilen cisim, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, sahile vuran deniz mayını olduğu tahmin edilen cisim, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.

Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde dün akşam denize girenler, sahile vuran yabancı cismi fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri cismi inceledi. Ekipler, deniz mayını olduğu üzerinde durdukları cisim nedeniyle güvenlik önlemi alıp, sahile girişleri yasakladı. Bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı. Şarapnel parçalarının çevreye yayılmaması için ekipler, cismin üzerini kum torbalarıyla kapattı. Ardından cisim, fünye ile imha edildi.Patlama sonrası cisimden numune alınarak, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Cismin, deniz mayını olup olmadığı, deniz mayını ise hangi ülkeye ait olduğu yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacak.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da sahile vuran deniz mayını olduğu tahmin edilen cisim imha edildi - Son Dakika

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