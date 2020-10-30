Ordu tiyatrosunun üstatlarına vefa - Son Dakika

Ordu tiyatrosunun üstatlarına vefa

30.10.2020 21:39

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), 2020-2021 sezonunda tiyatronun üstatlarına vefa göstererek perdelerini açtı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT), 2020-2021 sezonunda tiyatronun üstatlarına vefa göstererek perdelerini açtı.

Kentte 56 yıldır perdelerini kapatmayan OBBKT, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Ergun Üğlü ve Murat Taşkent'in uyarladığı, yönetmenliğini ise Cemil Gündüz'ün yaptığı "Gulyabani" adlı oyunla yeni sezonda seyirciyle buluştu.

193 seyirci kapasiteli salonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tiyatroseverler birer ara bırakarak yerlerini aldı.

Boş bırakılan koltuklara ise Ordu tiyatrosuna emek veren hem misafir hem de kendi oyuncuları ile teknik kadroda yer alan 24 ismin fotoğrafları konuldu.

Oyunun yanı sıra vefat eden tiyatroculara gösterilen vefa seyirciden beğeni aldı.

Oyun yönetmeni ve oyuncusu Cemil Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle sezona bugün başlayabildiklerini söyledi.

Gündüz, müzikal komedi türündeki oyunun son derece keyifli olduğunu dile getirerek 2020-2021 tiyatro sezonunun herkese hayırlı olmasını diledi.

Bu dönemde sosyal mesafeye dikkat edilmesi açısından seyirci kapasitesini yarıya düşürdüklerini belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Tiyatromuza emek vermiş nice oyuncularımız, tiyatromuzun kurucularının fotoğrafları... Onları da biz bu oyunda ve her oyunda yanımızda hissedeceğiz. Onun da ayrı bir burukluğu var. Gördükçe duygulanmamak elde değil. Birçoğu ile zaten beraber çalıştık, beraber sahnede olduk. Kimisi reji yaptı, biz de reji yapanların oyununda oynadık. Yani bu resimleri görünce duygulandık."

Ordu tiyatrosunun üstatlarına vefa
Ordu tiyatrosunun üstatlarına vefa
Ordu tiyatrosunun üstatlarına vefa
Ordu tiyatrosunun üstatlarına vefa

Ordu Büyükşehir Belediyesi, oyunlar, OBBKT, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ordu tiyatrosunun üstatlarına vefa - Son Dakika


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