Ordu ve Giresun'daki bazı okullarda "yüz koruyucu siperlik" ve "maske" üretiliyor - Son Dakika
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Ordu ve Giresun'daki bazı okullarda "yüz koruyucu siperlik" ve "maske" üretiliyor

6 saat önce

Ordu ve Giresun'daki bazı okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" ve "maske" üretimine başlandı.

Ordu ve Giresun'daki bazı okullarda

Ordu ve Giresun'daki bazı okullarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" ve "maske" üretimine başlandı.

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının yüz koruyucu siperlik ve cerrahi maske ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4 lise, 2 bilim sanat merkezi ve Fatsa Halk Eğitimi Merkezinde üretime başlandığı belirtildi.

Dr. Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde 3D yazıcılarla günlük 100 yüz koruyucu siperlik üretilmesinin hedeflendiği, Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ile 12. sınıf öğrencilerinin ise cerrahi maske üretimine destek sağlamaya başlayacağı vurgulandı.

Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatsa Bilim ve Sanat Merkezi ile Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de 3D yazıcılarla günde yirmişer yüz koruyucu siperlik üretimi gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Fatsa Halk Eğitimi Merkezi tarafından günlük 1500 basit cerrahi maske üretimine başlandığı, yine Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de basit cerrahi maske üretimi için gerekli altyapı çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

Gölköy Halk Eğitimi Merkezinde günlük 100, Korgan Halk Eğitimi Merkezinde 150 basit cerrahi maske üretimine başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Korgan ilçesinde üretilen maskeler ilk etapta ilçedeki sağlık çalışanlarına teslim edilecek. Buradaki ihtiyacın karşılanmasının ardından üretilen diğer maskeler Korgan Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Destek Grubunda görevli personel ile yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırılacak."

Ünye Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ünye Devlet Hastanesi arasında yapılan iş birliği kapsamında, Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursiyer ve usta öğreticilerin evlerinde gönüllülük esasına bağlı maske üretimi yapacaklarının altı çizilen açıklamada, maske hazırlanması için gerekli malzemelerin ise hastane tarafından karşılanacağı vurgulandı.

Giresun

Giresun Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının kullandığı yüz koruyucu siperliklerin Giresun Bilim ve Sanat Merkezi, Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde üretilmeye başlandığı aktarıldı.

Hazırlanan malzemelerin ilk bölümünün İl Sağlık Müdürü Ahmet Bal'a teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Okul ve kurumlarda 3D yazıcılar vasıtasıyla üretilen koruyucu ekipmanlarla, büyük fedakarlıklarla çalışan sağlıkçılar için bir şeyler yapabilmek bizi mutlu ediyor. Üretim sürecinde yer alan okul ve kurumların yöneticileri ile öğretmenlere teşekkür ediyorum."

Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik elektronik alanı öğretmeni Kemal Yüksel'in okulun atölyesinde hazırladığı 25 yüz koruyucu siperliğin de Piraziz Sağlık Grup Başkanlığına teslim edildiği kaydedildi.

Anadolu Lisesi, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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