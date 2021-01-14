Ordu ve Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Ordu ve Giresun'un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Ordu'da gece başlayan kar, Akkuş, Aybastı, Kabadüz, Kumru, Korgan, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde etkili oldu.

Kar yağışıyla Kabadüz'deki 2 bin rakımlı Çambaşı, Aybastı'daki 1750 rakımlı Perşembe yaylalarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Yağışın etkili olduğu bazı ilçelerde kapanan yollar ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı, yüksek rakımlı ilçelerde zaman zaman devam ederken, sahil kesiminde ise yağmur etkili oluyor.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, ilçede gece başlayan kar yağışının ardından mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Demirci, vatandaşlara, araçlarında zincir ve çeki halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

Giresun

Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile kara yolu bağlantısı üzerindeki 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.

Bölgede kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre olduğu belirtildi.

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal ise kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdiğini bildirdi.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye kadar ulaştığını ifade eden Önal, belediye olarak karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.