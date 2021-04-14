Ordulu balıkçılar sezonu değerlendirdi: "Palamut yüz güldürdü, istavrit kötü geçti"

Sezonu bitiren balıkçılar, ağ örmeye başladı

ORDU - Denizlerde av yasağının başlamasına saatler kala Ordulu balıkçılar kıyıya aldıkları ağların tamirini yapmaya başladı. Balıkçılar, bu sezon palamut avcılığından memnun olduklarını belirtti.

Denizlerde, 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu bu gece itibariyle sona eriyor. Bu yıl sezon başında palamut avcılığı ile yüzleri gülen balıkçılar, hamsi avcılığıyla sezonu sürdürdü. Sezon ortalarında küçük boylardaki hamsilerin gelişmesi için getirilen hamsi avlanma yasağı, balıkçıları diğer türlere yöneltti.

Ordu'da da bazı balıkçılar sezon bitimine saatler kala, teknelerden indirip kıyıya aldıkları ağları tamir etmeye başladı. Ağların yırtık yerlerini örüp, bir sonraki avlanma sezonuna hazır hale getiren balıkçılar, bu işlemin bir ay boyunca sürebileceğini söyledi.

"15 yılın en kötü istavrit sezonu"

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Bu sene sezonu açtık ve bu gece inşallah sezonu bitirmiş bulunacağız. Sezonu ele almak gerekirse palamut, geçtiğimiz sezonlara nazaran gayet iyi geçti. Hamsi de ilk başlarda iyiydi fakat Bu sene daha çok palamut ve hamsi tutuldu. İstavrit belki de son 15 yılın en kısır sezonunu yaşadı. İstavritin şubat ayından itibaren olması gerekliydi ama çok düşük bir istavrit sezonu geçirdik" dedi.

"Sezon bitse de halkımız balık yiyecek"

"Balık sezonu bitti diye halkımız balıktan mahrum kalmayacak" diyen Karadeniz, "Küçük kıyı balıkçıları avlanmaya devam edecek, kültür balıkçılığı yapan arkadaşlarımız da piyasada bulunacaklar. Donmuş balık satan arkadaşlarımız da vatandaşlarımızın balık yemesi için elinden geleni yapaktır" diye konuştu.

Karadeniz, teknelerin bakımına başlayacaklarını ifade edip, sezon ortasında getirilen hamsi yasağı sonrası destek beklediklerini belirterek, "Biz şuanda yaklaşık 1 ay sonra teknelerin genel bakımlarını, ağların bakımını ve makinelerin bakımını yapmaya başlayacağız. Şuada ağları örmeye başlayan balıkçılarımız var. Benim buradan söylemek istediğim, özellikle sezon ortasında hamsinin yasak edilmesi bizi ciddi oradan etkiledi. Hamsinin küçük olacağını bilmezdik ama devletimizin balıkçılar için kredi ve ekipmanlar üzerinde bir destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Sezon boyunca kullandıkları ağların bakımını yaptıklarını söyleyen balıkçılar da, gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını söylediler. Yırtılan ağların tamiratını yaptıklarını ifade eden balıkçılar, bu işlemin yaklaşık bir ay kadar süreceğini belirttiler.