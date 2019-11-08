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Organ Bağışı Haftası

8 saat önce

Seydişehir'de Organ Bağışı Haftası nedeniyle "Organ Bağışı ve Nakli" bilgilendirme standı açıldı.

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Seydişehir'de Organ Bağışı Haftası nedeniyle "Organ Bağışı ve Nakli" bilgilendirme standı açıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi Organ Bağış Birimi tarafından "Bir organ bir hayat kurtarır" sloganı ile farkındalık amaçlı açılan stant Hükümet Konağı önünde kuruldu.

Stantalarda duran görevliler Organ Bağışı ve Nakli hakkında gelen vatandaşlara bilgi verip, broşürler dağıtarak, organ bağışında bulunmak isteyenlere organ bağışı formunu doldurttu.

Bağışta bulunacak vatandaşlardan ayrıca Seydişehir Devlet Hastanesi Organ Bağış Birimi'ne müracat etmeleri istendi.

Organ Bağışı Haftası, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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