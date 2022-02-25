Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı - Son Dakika
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Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı

25.02.2022 14:33

Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı Gaziantep'te, geçtiğimiz aylarda lideri yakalanan organize suç örgütüne yönelik genişletilen operasyon kapsamında örgüt yöneticisi ile örgüt üyesi 3 şahıs daha yakalandı.

Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, geçtiğimiz aylarda lideri yakalanan organize suç örgütüne yönelik genişletilen operasyon kapsamında örgüt yöneticisi ile örgüt üyesi 3 şahıs daha yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Kasım 2021 tarihinde bir organize suç örgütüne yapılan operasyon sonucu örgüt lideri F.Y. isimli şüpheliyi yakalamış ve şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. Örgüt liderinin tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde genişletilen operasyonla organize suç örgütü yöneticisi olduğu tespit edilen C.A.D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde tabanca ve uyuşturucu bulundu

İki ikamet ve bir araçta yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet şarjör, 315 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile 450 adet aynı seri numaralı sahte 100 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı
Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı
Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Gaziantep, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Organize suç örgütü yöneticisi yakalandı - Son Dakika


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