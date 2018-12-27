Son Dakika Haberleri: Örgütten Kadınlara 'Tecavüz' Cezası

Örgütten Kadınlara 'Tecavüz' Cezası

1 saat önce İlandır

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı 2 kadın teröristin ifadeleri, örgütün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Örgütten Kadınlara 'Tecavüz' Cezası, System.String[]
Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı 2 kadın teröristin ifadeleri, örgütün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu. 'Havin Roj' kod adlı terörist, örgütten kaçmak isterken yakalandığını, zindanda bir teröristin tecavüzüne uğradığını, 'Gülistan' kod adlı terörist de sözde örgüt üst düzey yöneticisinin bir kadın teröriste tecavüz ettiğini, hamile kalan kadının nehre atılıp, öldürüldüğünü söyledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teslim olan PKK'lı 'Havin Roj' kod adlı terörist ifadesinde kaçmak isterken yakalanıp, tecavüze uğradığını anlattı. Havin Roj,  Suriye'nin Derik kentinde 1 ay boyunca yeni katılım eğitimi aldığını, bu eğitimler sırasında örgütün iç yüzünü anlayarak, kaçmaya karar verdiğini ancak yakalanıp zindana atıldığını belirtti. Havin Roj,  "Zindanda kaldığım süre zarfında 'Kemal' kod adlı terörist defalarca tecavüz etti" dedi. Örgüte yönelik olumsuz sözleri nedeniyle kendisine zindan cezası verildiğini ifade eden Havin Roj, "Yaşadıklarımı herkesle paylaşmak istiyorum. Benim başıma gelenler gençlere ibret olsun, terör örgütünün gerçek yüzünü herkes görsün" diye konuştu.

Güvenlik güçlerine teslim olan 'Gülistan' kod adlı terörist de ifadesinde, sözde örgüt üst düzey yöneticisi 'Ebubekir' kod adlı teröristin,  'Rojin' kod adlı kadın teröriste tecavüz ederek, hamile bıraktığını, bu durumun ortaya çıkması üzerine de kadın teröristin 6 aylık hamileyken  Dicle Nehri'ne atılarak öldürüldüğüne şahit olduğunu anlattı.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:35 Kaynak: DHA

Havin, PKK, Güncel
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