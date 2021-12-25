Orhan Gencebay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sanatçı Orhan Gencebay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf seçti.

Sanatçı Orhan Gencebay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Gencebay, yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", haber kategorisinde, Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", spor kategorisinde ise Dimitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" fotoğrafına oy verdi.

AA foto muhabirlerine teşekkür eden Orhan Gencebay, "Şüphesiz muhabirleriniz dünyayı aydınlatıyor, ülkemizi aydınlatıyor, bilgi taşıyorlar. Bunu yaparken kim bilir ne zorluklarla karşılaşıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. O bilgiler olmasa, aydınlanmasak çok yanlış şeyler olabilir. Bu bilgiler, haberler çok olumsuz durumlara engel oluyor ya da nice başarılara imza atmamızı sağlıyor. Allah kolaylık versin, berhudar olsunlar." dedi.