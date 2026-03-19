Orhan Gencebay taburcu edildi

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Orhan Gencebay, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
81 yaşındaki sanatçı, rahatsızlığı sonrası hastaneye başvurmuş ve korona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmıştı. Yapılan tetkik ve tedavilerin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine Gencebay'ın taburcu edildiği öğrenildi.
Usta sanatçı, hastaneden çıkışında eşi Sevim Emre ile birlikte aracına binerek hastaneden ayrıldı.
