Orhan Okulu, SMA Hastası Asya için kupasını satacak - Son Dakika

İnşaat işçisi Bayram Demir ve ev hanımı Güneş Demir, SMA Tip 1 hastası kızları Asya için yardım istiyor. 2,5 Milyon Dolar'lık ilacı alamadığı her gün Asya, nefes alamıyor, bünyesi zayıflıyor. Asya'nın ailesi de diğer SMA hastası aileleri gibi yardım kampanyası başlattı. Asya için Türkiye Başpehlivanı 'Geri Vitesi Olmayan Pehlivan' Orhan Okulu, kupasını açık arttırmaya çıkartacak. 21 Nisan Perşembe Günü saat 21:00'da online düzenlenecek olan müzayedede kupa bu kez Asya için kalkacak.

Antalyalı Asya bebek 17 aylık SMA TİP 1 (ölümcül kas hastalığı) ile savaşıyor. Asya zaman geçtikçe kas kaybı yaşıyor. İyileşebilmesi için acilen Amerika'da 2.5 milyon Dolar olan Zolgensma ilacını alması gerekiyor. Bu ilacı alamadığı her gün solunum sıkıntısı artıyor ve nefes alamıyor. Katı beslenemiyor. Bünyesi giderek zayıflıyor. Şuan sadece 6 kilo. Kaburgaları sayılıyor. İlacına kavuşamazsa yaşama şansı yok.

Konuya ilişkin yardım kampanyası başlatan ve destek çağrısı yapan Türkiye Başpehlivanı Orhan Okulu, daha önce SMA hastası Aybars için kupasını müzayede ile satışa çıkardı. Satışı gerçekleşen ve Karamürsel'den Ahmet Elbeyoğlu tarafından alınan kupa, başka bir SMA hastası için satılmak üzere iade edildi. Başpehlivan, Asya bebek için tekrar kupasını online gerçekleşecek olan müzayede de satışa çıkartacak. Okulu; 21 Nisan Perşembe günü saat 21:00 da @asyayaşasın instagram hesabında düzenlenecek olan müzayedeye Asya bebeğe destek olmak isteyen herkesi davet ediyor.