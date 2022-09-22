Orhan Pamuk: Herkese hapis ve eziyet var; sadizmle demokrasi olmaz! - Son Dakika
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Orhan Pamuk: Herkese hapis ve eziyet var; sadizmle demokrasi olmaz!

22.09.2022 08:44

Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk ve tek yazarı Orhan Pamuk, T24 Yazarı Murat Sabuncu'ya Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan son kitabı "Uzak Dağlar ve Hatıralar" ilgili verdiği söyleşide hem AKP iktidarı ve Altılı Masa hem de demokrasi ve Türkiye burjuvazisiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk ve tek yazarı Orhan Pamuk, T24 Yazarı Murat Sabuncu'ya Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan son kitabı "Uzak Dağlar ve Hatıralar" ilgili verdiği söyleşide hem AKP iktidarı ve Altılı Masa hem de demokrasi ve Türkiye burjuvazisiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

İlk kez düzenlediği 1901 yılından bugüne kadar dünyada 118 kişinin değer görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan (2006) tek isim olan Pamuk "sandık sonuçlarına karşı çıkılamayacağını, ancak demokrasinin sadece seçimden ibaret olmadığını" vurgularken, "Demokrasi için fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü şart. Sadizmle demokrasi olmaz" dedi.

Hayatı boyunca "korka korka konuştuğunu" ifade eden Orhan Pamuk; "Ama eskisi kadar korkmuyorum ve korkmakta haklı olduğumu düşünüyorum. Cesur değilim, korkuyorum ama korka korka konuşuyorum. Çünkü hiç konuşmamaktan daha çok korkuyorum. Utanıyorum… Osman Kavala hapiste, herkes hapiste, herkese eziyet ediliyor. Sadistlik, hunharlık, zalimlik örnek olsun haline gelmiş. Şarkıcı Gülşen'e yapılanlara bakınız. Bunlardan korkulmaz mı? İnsan olan korkar ama insan olan korkusundan utanır gene konuşur, gene konuşur. Osman Kavala içeride, HDP'nin yöneticileri içeride, 'Orhan sesini çıkart' diyorlar. Haklılar, çıkartmaya çalışıyorum, bu kadar çıkıyor" diye konuştu.

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Kaynak: DailyMotion.com

Orhan Pamuk, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhan Pamuk: Herkese hapis ve eziyet var; sadizmle demokrasi olmaz! - Son Dakika

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