Orhaneli'nde konforlu ulaşım - Son Dakika

Orhaneli Belediyesi, ilçe merkezindeki içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaların tamamlanmasının ardından bütün cadde ve sokakları sil baştan yeniliyor.

Havaların düzelmesi ve pandemi sebebiyle yaşanan ham madde sıkıntısının ortadan kalkmaya başlaması ile Orhaneli'nde konforlu ulaşım için seferberlik başladı. Türkiye'nin bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler ve tüneller ile karış karış modern ve konforlu ulaşıma kavuştuğuna dikkat çeken Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, dağ ilçelerine ulaşım noktasında başlatılan çalışmalardan biri olan Doğancı tünelinin tamamlanma aşamasına geldiğini, yakın bir zamanda viyadük inşaatına başlanacağını hatırlattı.

Aykurt, "Bu çalışmalar sürürken Orhaneli Belediyesi olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da destekleriyle ilçe merkezindeki alt yapı meselesinin giderilmesi, ilçe merkezinin doğalgaza kavuşması, çarşı meydanındaki elektrik hatlarının yer altına alınması gibi önemli yatırımlar başlattı. Bu önemli yatırım çalışmalar sebebiyle yaşanan olumsuzluklar için değerli hemşehrilerime sabırları için teşekkür ediyorum. Bütün bu çalışmalar onların refah seviyesinin yükseltilmesi için. İnşallah Orhaneli'miz uzun yıllar içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğal gaz, internet gibi önemli hizmetleri en kaliteli şekilde alacak" dedi. - BURSA