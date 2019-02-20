Son Dakika Haberleri: Orhangazi'de Fabrika İşçisi Evinde Ölü Bulundu

Orhangazi'de Fabrika İşçisi Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Orhangazi'de Fabrika İşçisi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Bir süre önce bacağı kırıldığı için Arapzade Mahallesi'ndeki evinde dinlenen fabrika işçisi Ahmet Yavuz'dan (40) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yavuz'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Bursa, Orhangazi, Güncel
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