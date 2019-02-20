Orhangazi'de Fabrika İşçisi Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Bir süre önce bacağı kırıldığı için Arapzade Mahallesi'ndeki evinde dinlenen fabrika işçisi Ahmet Yavuz
'dan (40) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde hareketsiz yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yavuz'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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