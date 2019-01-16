Orhangazi'de Kar Yağışı Sonrası Doyumsuz Manzaralar Ortaya Çıktı
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışının ardından bu sabah açık havada güzel manzaralar ortaya çıktı.
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışının ardından bu sabah açık havada güzel manzaralar ortaya çıktı.
Orhangazi'de dün akşam etkili olan yoğun kar yağışının ardından özellikle yüksek kesimlerde köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece boyunca belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bu sabah ise açık havanın hakim olduğu ilçede, kar ve güneşle birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıktı. İlçe geneli, İznik Gölü
sahili ve dağlarda görülmeye değer doyumsuz manzaralar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:28 Kaynak: DHA
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