Turgutlu'da "yayalar için güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde "Karayolu Trafik Güvenliği Günü" etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi.
Turgutlu Atatürk Park'ta düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ali Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı vekili Kıdemli Başçavuş İsmail Demir, öğrenciler, polis ve jandarma ekipleri katıldı.
Trafik ekiplerinin kullandığı araç ve ekipmanların, öğrenciler ile vatandaşlara tanıtıldığı etkinlikte bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Etkinlik Turgutlu Belediyesi önünde bulunan yaya geçidinde yapılan uygulama ile sona erdi.
Kaynak: AA
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