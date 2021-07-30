Orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici - Son Dakika

Türkiye'de Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'nin de aralarında yer aldığı pek çok şehirde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Devam eden yangınlar, NASA'nın uydu görüntülerine de yansıdı.

TÜRKİYE'DE YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKİYOR

NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi, uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebiliyor. Hava sıcaklıkları nedeniyle dünyanın belli başlı yerlerinde işaretlenen kırmızı noktaların Türkiye sınırları içindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan 63 yangının 42'sinin kontrol altına alındığı ve 21 yangının ise devam ettiği yer aldı.