Ormana Moloz Döken Kişi Yakalandı
48 dakika önce
Vize ilçesinde ormanlık alana moloz yığınları atan kişi yakalandı.
Vize
ilçesinde ormanlık alana moloz yığınları atan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aksicim köyünde ormanlık alanın kirletildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başattı.
Ekipler bir süre yaptığı fiziki takip sonucunda ormanlık alana traktör ile moloz yığınları döken M.S'yi suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan M.S. jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:58 Kaynak: AA
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