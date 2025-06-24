Ormanda Caz ve Piknik Festivali

(İSTANBUL) - Lifepark'ta düzenlenen "Ormanda Caz ve Piknik Pazarı", bu yaz sadece caz tutkunlarının değil, sanat ve medya dünyasından isimlerin de buluşma noktası oldu. Ağaçların arasında kurulan piknik sofraları ve müzik performansları birleşince ortaya şehirden uzak ama bir o kadar da yakın bir festival deneyimi çıktı.

Festivalin müzik programı, Küba kökenli Leyanner Chibas Band'in sıcak Latin ezgileriyle başladı. Ardından Türk cazının duayenlerinden Önder Focan Quartet feat. Meltem Ege, uluslararası caz sahnelerinden sevilen vokaliyle Elif Çağlar Quartet, ritmin ustası Burhan Öçal Trio Leyla & Alex Wilson ve kapanışı yapan büyüleyici sesiyle Jehan Barbur sahne aldı.

Etkinlik, klasik festivallerden farklı olarak izleyicilere özgürce hareket edebilecekleri bir alan sundu. Katılımcılar kendi kamp sandalyelerini, battaniyelerini ve yiyeceklerini getirerek ormanın gölgesinde kendi dünyalarını kurdu. Termoslardan taşan kahve kokuları, ev yapımı atıştırmalıklar, çocuk kahkahaları ve cazın ritmiyle birlikte Lifepark, bir günlüğüne şehirden uzak bir müzik köyüne dönüştü.

12 yaş altı çocuklara ücretsiz olarak kapılarını açan etkinlik, aileler için de ideal bir haftasonu alternatifi sundu. Doğada özgürce koşturan çocuklar, çimlerin üstünde yayılan patili dostlar ve doğayla bağ kurmak isteyen yetişkinler için "Ormanda Caz ve Piknik Pazarı", herkesin kendine ait bir alan bulabileceği, huzurlu ve samimi bir deneyim oldu.

Festival, yalnızca müzik tutkunlarının değil; sanat, medya ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerinin de buluşma noktası oldu. Doğal ve samimi atmosferiyle dikkati çeken etkinlik, pek çok tanınmış ismi Lifepark'ın ormanlarında bir araya getirdi.

Etkinliğe katılan isimler arasında Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, menajer Rezzan Çankır, oyuncular Gülcan Arslan, Fatma Toptaş, Cemre Gümeli, Hande Yılmaz, Teoman Kumbaracıbaşı, Tuvana Türkay, senaristler Pelin Karamehmetoğlu, Melek Seven, Nuran Evren Şit, Deniz Gürlek, Pelin Gülcan, Batuhan Özbay, yapımcı ve yönetmen Burcu Alptekin, medya ve sanat dünyasından Tuğçe Koç, Cansu Ak, Sema Gültekin, Ebru Aytemur yer aldı.

Gördüğü yoğun ilgi sayesinde Lifepark, bu konsepti gelecek dönemde de farklı tarihlerde tekrar hayata geçirmeye hazırlanıyor.