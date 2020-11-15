Ormanda kaybolan avcı 5 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

Ormanda kaybolan avcı 5 saat sonra kurtarıldı
15.11.2020 13:49
Artvin'in Kemalpaşa ve Borçka ilçeleri sınırlarında avlanırken kaybolan şahıs, ekiplerce yapılan çalışma sonucu 5 saat sonra bulunarak kurtarıldı.
Artvin'in Kemalpaşa ve Borçka ilçeleri sınırlarında avlanırken kaybolan şahıs, ekiplerce yapılan çalışma sonucu 5 saat sonra bulunarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda avlanan bir kişinin kayıp olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve HOPAK ekipleri sevk edildi. AFAD koordinasyonunda 12 arama kurtarma personeli ve jandarma ekiplerinin dağlık ve ormanlık alanda başlattığı arama kurtarma çalışma sonrası kayıp vatandaşa 5 saat sonra sağ olarak ulaşıldı. - ARTVİN
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