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Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor - Son Dakika

Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor

14.10.2021 14:38
Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor

Tuzla'da yaşayan Şaban Köse, 5 yıldır her sabah 12 kilometre yol yürüyerek engelli ve yaşlı ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için plastik şişe kapağı topluyor. Her gün 1 saatten fazla zamanını bu işe ayıran Köse'nin gayretini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da takdirle karşılıyor.

Tuzla'da esnaflık yapan 54 yaşındaki Şaban Köse, her sabah hem spor yapmak hem de plastik şişe kapağı toplamak için yollara düşüyor. Gün aydınlandıktan sonra evinden çıkıp Tuzla Sahili'ne gelen Köse, plastik şişeleri tek tek toplayarak poşetliyor. Bununla da kalmayan Köse, sahile atılan çöpleri kategorilere ayırıp geri dönüşüm kutularına atıyor.

HER SABAH SAHİLE YÜRÜYÜŞ YAPMAYA GELİYOR

Topladığı kapakları evinin bahçesinde biriktiren Köse, daha sonra bu kapakları ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlılara tekerlekli sandalye alınması için Tuzla Belediyesine teslim ediyor. Plastik şişe kapaklarını toplayan Köse'ye komşuları da yardım ediyor. Ayrıca Tuzla Sahili'nde Köse'nin kapak topladığını bilen vatandaşlar da topladıkları kapakları ona teslim ediyor. AA muhabirine konuşan Köse, genellikle yaz dönemleri her sabah gün aydınlandıktan sonra Tuzla Sahili'ne yürüyüş yapmaya geldiğini söyledi.

"HER GÜN 1 SAATTEN FAZLA ZAMANIMIZ BU İŞE AYIRIYORUM"

İnsanların sahile bıraktığı çöpleri, temizlik görevlilerinin alması için belirli noktalara bıraktığını belirten Köse, "Çöplerin içindeki plastik şişe kapaklarını, yanımda getirdiğim poşete tek tek ayırarak koyuyorum. Her gün 1 saatten fazla zamanımı bu işe ayırıyorum." diye konuştu.

Takdir toplayan hareket! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor

TOPLADIĞI KAPAKLARI TUZLA BELEDİYESİ'NE TESLİM EDİYOR

Köse, 5 yıldır herhangi bir karşılık beklemeden bu işi yaptığını anlatarak, şöyle devam etti: "Biriktirdiğim kapakları evimin bahçesine getirip oradaki damacanaların içinde biriktiriyorum. Her sabah buradayız. Hem spor yapıyorum hem de iyiliğe vesile oluyorum. Arkadaşlarım da bana sabahları eşlik ediyor. Sahilde beni gören insanlar da bana yardımcı oluyorlar. Topladıkları kapakları bana teslim ediyorlar. Biriktirdiğim kapakları ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşlara tekerlekli sandalye alıp vermeleri için Tuzla Belediyesi yetkililerine teslim ediyorum. Bu yaz 50-60 bin arası plastik şişe kapağı topladım. Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim. Başka insanlara da böyle bir iyiliğe katkı sunmalarını tavsiye ediyorum."

"DÜNYAYI KİRLETTİN Mİ EVİNİ KİRLETMİŞ OLUYORSUN"

İnsanların sahilleri bulduğu gibi bırakması gerektiğini dile getiren Köse, "Her sabah sahilleri çöp atılmış şekilde görüyorum. Yediklerini bir poşete koyup bir kenara bıraksalar, onları da belediye görevlileri alabilir. İnsanların daha duyarlı olması, sahillerimizi kirletmemesi lazım, attıkları her çöpün çevreye zararı olduğunu, geri dönüşüm yararı olduğunu benimsemesi lazım. Dünya hepimizin dünyası. Dünyayı kirlettin mi evini de kirletmiş oluyorsun. Daha temiz yaşamak istiyorsak etrafı da kirletmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takdir toplayan hareket! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı

BAŞKAN YAZICI: MUTLULUK DUYUYORUM

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Şaban Köse'nin Tuzla'da geri dönüşüme büyük katkı sağlayan çevre dostu bir insan olduğunu anlattı. Şaban Köse'nin yapmış olduğu iyiliği takdir ettiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti: "Kendisi topladığı kapakların ihtiyaç sahiplerine ulaşması noktasında çok güzel bir çalışma yapıyor. Her sabah Tuzla Sahili'ne geliyor ve plastik şişe kapaklarını toplayıp biriktiriyor. Biriktirdiği kapakları da belediyemize teslim ediyor. Biz de gelen talepler doğrultusunda temin ettiğimiz tekerlekli ve elektrikli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu tür çalışmaları yapan ve sadece kendi mutluluğu için değil, başkalarının mutluluğu için de çalışma yapan Şaban Bey gibi insanlarla Tuzla'da olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki bu tip çalışmalar farklı insanlarda da farkındalık oluşturacak ve genele yayılmasını sağlayacaktır."

Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor

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Son Dakika Yaşam Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor - Son Dakika
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