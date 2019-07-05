Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak
51 dakika önce
Türk şirketi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 215 metre yüksekliğinde 50 katlı gökdelen inşa edecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:52
Türk şirketi Özbekistan
'ın başkenti Taşkent
'te 215 metre yüksekliğinde 50 katlı gökdelen inşa edecek.
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