Son Dakika Haberleri: Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak
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Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak

51 dakika önce

Türk şirketi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 215 metre yüksekliğinde 50 katlı gökdelen inşa edecek.

Orta Asya’nın en yüksek gökdelenini Türk şirketi yapacak, System.String[]
Türk şirketi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 215 metre yüksekliğinde 50 katlı gökdelen inşa edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:52 
özbekistan, taşkent, Ekonomi
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