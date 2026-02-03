Orta Karadeniz'in Dış Ticaret Hacmi 5,1 Milyar Dolar - Son Dakika
Ekonomi

Orta Karadeniz'in Dış Ticaret Hacmi 5,1 Milyar Dolar

03.02.2026 13:23
2025'te Orta Karadeniz Gümrük Müdürlüğü'nün dış ticaret hacmi 5,1 milyar dolara ulaşacak.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün sorumluluk bölgesinin 2025'teki dış ticaret hacminin 5,1 milyar dolar olduğu bildirildi.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Samsun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illerini kapsayan bölge müdürlüklerinin 15 idarede 386 personel ile faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Geçen yıl bölge müdürlüğünün dış ticaret hacminin 5,1 milyar dolar seviyesine ulaştığına işaret edilen açıklamada, "Bunun 2,3 milyar doları ihracat, 2,8 milyar doları ise ithalat oldu. 724 milyon dolar ihracat yapılan Rusya Federasyonu'nu Bulgaristan, İtalya, Almanya, Belçika ve Romanya takip etti. Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantılı gümrük idareleri arasında işlemlerin yüzde 88'i Samsun Gümrük Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Samsun, 138 gümrük idaresi arasında 2 milyar dolarlık ihracat ile 28'inci, 2,7 milyar dolarlık ithalatla 22'nci sırada yer almıştır." ifadesine yer verildi.

Geçen yıl Samsun Gümrük Müdürlüğünden ihracatı en çok yapılan ilk üç ürünün 552 milyon dolar ile meyve, 331 milyon dolar ile metal cevheri, 134 milyon dolar ile bakır, en çok ithal edilen ürünlerin de 635 milyon dolar ile motorin, 520 milyon dolar ile metal hurdası, 356 milyon dolar ile hububat olduğu aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bölge Müdürlüğümüz bağlantılarında 2025 yılında toplam 14,27 milyar lira vergi tahsilatı yapılmıştır. Aynı dönemde 17 olayda toplam 4,2 milyon lira tutarında kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiş, ayrıca Tasfiye İşletme Müdürlüğünce 762 elektronik ihale ile 252 taşıt, 129 kalem muhtelif eşya satışı yapılarak bu satışlardan 148 milyon lira hasılat elde edilmiştir. Ürün Güvenliği Denetim Müdürlüğünce 651 ithalat ve ihracat kalite denetimi gerçekleştirilmiş, Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğümüzce de 57 ihracatçıya hususi damgalı pasaport verilmiştir."

Bir önceki yılın rakamlarıyla karşılaştırıldığında geçen yıl ihracatta yüzde 1,45 azalma, ithalatta ise yüzde 1,17 artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgemizde gerçekleştirilen ihracat ülkeye döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında olumlu bir gelişme olmuş, daha çok ham madde ve ara mamul içeren ithalat artışımız ise bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin kapasite kullanımı ile üretim artışında olumlu bir girdi olarak yer almıştır. 2026 yılında öncelikli hedeflerimiz, Samsun'da yeni kurulacak organize sanayi bölgelerinde faaliyete başlayacak firmalarla Karadeniz'de üretim potansiyeli bakımından daha da öne çıkması beklenilen üretimin ihracata dönmesi, mevcut pazarların korunmasının yanı sıra yeni pazarlarla ihracatta ürün çeşitliliğinin artırılmasıdır. 2026 yılında tamamlanması öngörülen Samsun Gümrük Müdürlüğü yeni hizmet binasının gümrükleme süreçlerini hızlandırarak işletmelerimizin küresel pazardaki rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlaması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karadeniz, Ekonomi, Finans, Son Dakika

