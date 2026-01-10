Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir apartın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Dalyan Mahallesi'ndeki bir apart otelden yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.
Çatı katındaki yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında otelin çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Ortaca'da Çatı Katında Yangın
