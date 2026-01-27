Ortaca\'da Kaçak Yapıların Yıkımına Başlandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı.
Güzelyurt Mahallesi'nde tarım alanında yer alan kaçak yapıların yıkım süreci, Ortaca Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.
Tahliye kararı tebliğ edilen yapıların yıkımına ???????sabah iş makineleriyle başlandı.
Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.
İlçede yıkımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.
