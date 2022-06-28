Ortağını pompalı tüfekle vurdu, cansız bedenini ormanlık alana bıraktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde birlikte pazarcılık yaptığı ortağı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hakkı Şahin'in cansız bedeni, 8 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt Mahallesi'nde kısa süre önce nişanlandığı öğrenilen Hakkı Şahin için yakınları 24 Haziran tarihinde güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Hakkı Şahin'in GSM hattının en son Çan ilçesine bağlı Kızılelma köyünde sinyal verdiği tespit edildi. Şahin ile en son görüşen ve baz alınan bölgeye beraber gittikleri bilinen Gökhan Girgin, Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt Mahallesi top sahası önünde polis ekiplerince yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan birlikte pazarcılık yaptığı ortağı Gökhan Girgin, 21 Haziran tarihinde Hakkı Şahin ile birlikte 17 SV 090 plakalı araç ile Çan'ın Kızılelma köyüne gittiklerini, yolda Hakkı Şahin'i göğsünden, karnından, belinden ve kafasından tüfekle ateş ederek öldürdüğünü, suç aleti silahı ve ölen Hakkı Şahin'i olay yerine bırakıp kaçtığını beyan etti. Şüpheli Girgin, Çan İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Girgin'in tarif ettiği Kızılelma köyü yakınlarında ormanlık alanda arama yapan jandarma ekipleri, Şahin'in cansız bedenine ulaştı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hakkı Şahin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan cinayet zanlısı Gökhan Girgin'in Çan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

(Enishan Keskin - İHA)