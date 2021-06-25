Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, engelli gence tablet hediye etti - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, engelli Gözdenur Köroğlu'na tablet hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Köroğlu'nun annesi ile birlikte Genç'i makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, Gözdenur Köroğlu'nun ziyaretinden mutluluk duyduğunu aktardı.

Genç, özellikle dezavantajlı bireylerin günlük yaşama katılımını çok önemsediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özel gereksinimli bireylerimizin evlere hapsolmasını asla istemiyoruz. Onların eğitim almaları, meslek sahibi olmaları, bilgi ve becerilerini geliştirip kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için birçok proje geliştirdik. Meslek edindirme, kültür ve sanat kursları düzenleyerek özel gereksinimli bireylerin bizzat üretim gücüne katılıp ekonomik anlamda kendilerine yetebilen konuma gelebilmeleri hem onların hem ailelerinin hem de bizim en çok istediğimiz durum."

Köroğlu ise Başkan Genç'i çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ortahisar Belediyesinin pek çok konuda çalışmaları oluyor. Öğrencilere tablet dağıttılar. Benim de tablet ihtiyacım vardı. Bundan dolayı annemle birlikte sizinle görüşmek istedim. Sizin çok yardımsever biri olduğunuzu, benim gibi bireylerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğinizi biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da buradan selam gönderiyorum. Cumhurbaşkanımızı da çok seviyorum."

Anne Gülbin Köroğlu da Genç'e, kızının tablet isteğini yerine getirdiği için teşekkür etti.