Ortahisar Belediyespor'dan Farklı Galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasında Ortahisar Belediyespor sahasında Yenimahalle Belediyesi'ni 38-31 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 20-11 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Trabzon temsilcisi, müsabakadan 38-31 galip ayrıldı.
