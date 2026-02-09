Ortahisar Belediyespor, Yurdum'u Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 14. ve son haftasının kapanış maçında Ortahisar Belediyespor, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 39-31 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 13-12 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü sürdüren ve farkı açan Ortahisar Belediyespor, salondan 39-31 galip ayrıldı.
