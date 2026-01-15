Ortak Kontrole Tabi Birleşmelere Yeni İlkeler - Son Dakika
Ekonomi

Ortak Kontrole Tabi Birleşmelere Yeni İlkeler

15.01.2026 09:16
Kamu Gözetimi Kurulu, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerini yeniden değerlendirdi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine yönelik ilke kararlarını yeniden değerlendirdi.

Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, finansal tablolarını "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na uygun hazırlayan işletmelerin, ortak kontrole tabi birleşmelerini finansal tablolarına yansıtma ilkelerinin düzenlemesi amaçlandı.

Buna göre, ortak kontrole tabi birleşmelerde "hakların birleştirilmesi" yöntemi kullanılacak.

Hazırlanan açılış finansal durum tablosunun sunulması zorunlu olmayacak. Birleşmeyle bağlantılı katlanılan maliyetler doğrudan kar veya zarara yansıtılacak.

Belirlenen ilke kararları 1 Ocak'tan itibaren başlayan yıllık raporlama dönemleri içinde gerçekleşen ortak kontrole tabi işletme birleşmelerine uygulanacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'nin 17 Ekim 2018 tarihli sayısında yayımlanan konuya ilişkin Kurul kararı yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

